Марні інвестиції: експерти розповіли, які вкладення не принесуть прибутку українцям

Економісти та фінансові аналітики називають найнадійнішими інвестиційними активами золото та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Крім того, вони рекомендують звернути увагу на купівлю сільськогосподарських земель.

А ось вкладати кошти в нерухомість, на думку експертів, наразі не варто. Сайт OBOZ.UA зібрав останні фінансові поради для українців щодо інвестування.

Так, керуючий активами групи ICU в Україні Григорій Овчаренко наголосив, що у воєнний час головний акцент варто робити на зниженні ризиків та збереженні ліквідності. На його думку, оптимальним активом для захисту капіталу та потенційного інвестування є золото, особливо у вигляді золотих монет.

Крім цього, експерт зазначив, що банківська система України демонструє стабільність навіть в умовах війни. Тому українцям варто розглянути класичні фінансові інструменти, зокрема:

банківські депозити;

державні облігації.

Читайте також: Економіст розповів, де і як українцям інвестувати гривні, щоб отримати максимальний прибуток

"99,9% українців можуть абсолютно безпечно вкладати кошти в ці активи, отримувати стабільний дохід і бути задоволеними своїм інвестиційним досвідом", – підсумував Овчаренко.

Експерт також підкреслив, що перспективним інвестиційним напрямком залишається сільськогосподарська земля. За його словами, поступове зростання кількості угод, підвищення ліквідності та розвиток технологій дозволяють вкладати кошти в цей актив без ризику втрати контролю над ним.

"Я б радив інвесторам співпрацювати з відомими агрохолдингами, які займаються орендою землі. Це гарантує, що ділянка буде використовуватися для довгострокового аграрного виробництва", – пояснив фахівець.

Водночас він визнав, що вкладення в нерухомість під час війни є невиправданим ризиком. Такий актив може спричинити фінансові втрати через відсутність очікуваного прибутку або навіть фізичне знищення об’єкта.

Експерти Forbes також рекомендують розглядати золото як варіант для інвестування. Проте вони наголошують, що слід звертати увагу на:

комісії при купівлі та продажу дорогоцінного металу;

витрати на його безпечне зберігання.

Читайте також: Ринок нерухомості у 2025: куди вигідніше інвестувати – в землю чи житло

Однак зазначається, що купувати золото варто після корекції вартості, оскільки наразі ринок перегрітий, і можна не отримати очікуваного доходу.

Аналітики також визнають, що у довгостроковій перспективі золото поступається багатьом іншим фінансовим активам. "Приміром, за останнє десятиліття ціна золота збільшилася у 2,5 рази, тоді як провідні фондові індекси, такі як S&P 500, зросли втричі", – йдеться у дослідженні.

Зі свого боку експерти Центру економічної стратегії (ЦЕС) вважають, що ОВДП – це найкращий інструмент для гривневих інвестицій, оскільки:

Купуючи ОВДП, інвестори не лише отримують шанс заробити більше, ніж на банківських вкладах, але й роблять внесок у підтримку держави в умовах війни.

Оскільки ці облігації є частиною внутрішнього боргу країни, уряд гарантує повернення вкладених коштів.

"У першій половині 2024 року, коли рівень інфляції був рекордно низьким, реальна дохідність ОВДП досягла максимальних показників. Проте навіть після її зростання ці облігації залишаються вигідним фінансовим інструментом, забезпечуючи прибутковість, яка перевищує дохід від депозитів", – відзначають аналітики.

Нагадаємо, експерти розповіли, чому українцям варто інвестувати в долари.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!