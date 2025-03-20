Бесполезные инвестиции: эксперты рассказали, какие вложения не принесут прибыли украинцам

Экономисты и финансовые аналитики называют наиболее надежными инвестиционными активами золото и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Кроме того, они рекомендуют обратить внимание на приобретение сельскохозяйственных земель.

А вот вкладывать средства в недвижимость, по мнению экспертов, пока не стоит. Сайт OBOZ.UA собрал последние финансовые советы для украинцев по инвестированию.

Так, управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко отметил, что в военное время главный акцент следует делать на снижении рисков и сохранении ликвидности. По его мнению, оптимальным активом защиты капитала и потенциального инвестирования является золото, особенно в виде золотых монет.

Кроме того, эксперт отметил, что банковская система Украины демонстрирует стабильность даже в условиях войны. Поэтому украинцам следует рассмотреть классические финансовые инструменты, в частности:

банковские депозиты;

государственные облигации.

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"99,9% украинцев могут абсолютно безопасно вкладывать средства в эти активы, получать стабильный доход и быть удовлетворены своим инвестиционным опытом", – подытожил Овчаренко.

Эксперт подчеркнул, что перспективным инвестиционным направлением остается сельскохозяйственная земля. По его словам, постепенное увеличение количества сделок, повышение ликвидности и развитие технологий позволяют вкладывать средства в этот актив без риска потери контроля над ним.

"Я бы советовал инвесторам сотрудничать с известными агрохолдингами, занимающимися арендой земли. Это гарантирует, что участок будет использоваться для долгосрочного аграрного производства", – объяснил специалист.

В то же время, он признал, что вложения в недвижимость во время войны являются неоправданным риском. Такой актив может привести к финансовым потерям из-за отсутствия ожидаемой прибыли или даже физического уничтожения объекта.

Эксперты Forbes также советуют рассматривать золото как вариант для инвестирования. Однако они отмечают, что следует обращать внимание на:

комиссии при покупке и продаже драгоценного металла;

расходы по его безопасному хранению.

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Однако отмечается, что покупать золото следует после коррекции стоимости, поскольку сейчас рынок перегрет, и можно не получить ожидаемый доход.

Аналитики также признают, что в долгосрочной перспективе золото уступает многим другим финансовым активам. "К примеру, за последнее десятилетие цена золота увеличилась в 2,5 раза, тогда как ведущие фондовые индексы, такие как S&P 500, выросли втрое", - говорится в исследовании.

Со своей стороны эксперты Центра экономической стратегии (ЦЭС) считают, что ОВГЗ – это лучший инструмент для гривневых инвестиций, поскольку:

Покупая ОВГЗ, инвесторы не только получают шанс заработать больше, чем на банковских вкладах, но и вносят вклад в поддержку государства в условиях войны.

Поскольку эти облигации являются частью внутреннего долга страны, правительство гарантирует возврат вложенных средств.

"В первой половине 2024 г., когда уровень инфляции был рекордно низким, реальная доходность ОВГЗ достигла максимальных показателей. Однако даже после ее роста эти облигации остаются выгодным финансовым инструментом, обеспечивая доходность, превышающую доходы от депозитов", – отмечают аналитики.

Напомним, эксперты рассказали, почему украинцам следует инвестировать в доллары.

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