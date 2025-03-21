Президент Франції повідомив про саміт щодо миру в Україні в Парижі за участю Зеленського

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про проведення саміту "коаліції охочих", який запланований на четвер, 27 березня, в Парижі. У заході візьме участь і президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV із посиланням на заяву Макрона. За словами глави держави, анонс прозвучав після завершення засідання Європейської Ради, яке відбулося в Брюсселі.

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Очікується, що саміт об’єднає країни, готові надати додаткову підтримку Україні у її боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, Трамп визнав, що конфлікт в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну.

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