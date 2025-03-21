Президент Франции сообщил о саммите по миру в Украине в Париже с участием Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении саммита "коалиции желающих", который запланирован на четверг, 27 марта, в Париже. В мероприятии примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Макрона. По словам главы государства, анонс прозвучал после завершения состоявшегося в Брюсселе заседания Европейского Совета.

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Ожидается, что саммит объединит страны, готовые оказать дополнительную поддержку Украине в борьбе против российской агрессии.

Напомним, Трамп признал, что конфликт в Овальном кабинете был частью стратегии давления на Украину.

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