Кадровий голод в Україні: яких спеціалістів зараз критично не вистачає

В Україні триває гостра нестача робочої сили – критично бракує фахівців у будівництві, транспортній галузі, медицині, агросекторі та технічних професіях. Основні причини цього явища – мобілізація, трудова міграція, дефіцит кваліфікованих кадрів і розбіжність між запитами працівників та реаліями ринку праці.

Про це розповів директор департаменту комунікацій Державної служби зайнятості Андрій Яніцький у коментарі ЗМІ. За його словами, після трьох років повномасштабної війни український ринок праці переживає складні часи – рівень безробіття залишається високим, але водночас роботодавці не можуть заповнити багато вакансій.

Дослідження Державної служби зайнятості, яке охопило 55 тисяч роботодавців, що забезпечують роботою 4,2 мільйона українців, показало, що найбільш затребуваними є такі спеціальності: водії, швачки, трактористи, слюсарі-ремонтники, електрогазозварники та продавці.

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Кадровий дефіцит зачіпає різні сфери економіки. У медичній галузі бракує медсестер, сімейних лікарів, фахівців вузької спеціалізації та соціальних працівників. Промисловість відчуває нестачу операторів обладнання, контролерів якості та інженерів з автоматизації. В агросекторі є великий попит на агрономів, ветеринарів та навіть саперів, які потрібні для розмінування сільськогосподарських угідь.

Компанії змушені підвищувати заробітну плату, щоб зацікавити фахівців. У 2024 році зарплата будівельників зросла на 30%, а водіїв і логістів – на 20%. Проте навіть ці заходи не гарантують заповнення всіх вакансій, особливо коли йдеться про професії, що потребують спеціалізованих навичок. Тому роботодавці все частіше розглядають можливість навчання та перекваліфікації співробітників, вкладаючи кошти у їхній професійний розвиток.

Причини дефіциту кадрів залишаються незмінними: мобілізація, трудова міграція, недостатній рівень підготовки спеціалістів, а також розрив між очікуваннями працівників і пропозиціями ринку. Наприклад, значна частина українців віддає перевагу офісній роботі, тоді як нестача кваліфікованих робітників у виробничих сферах стає дедалі відчутнішою.

За прогнозами Міністерства економіки, протягом наступного десятиліття країні знадобиться додатково 4,5 мільйона працівників. Для подолання кадрової кризи розглядаються різні стратегії, зокрема розвиток програм перепідготовки, популяризація технічних спеціальностей і покращення умов праці в найважливіших галузях.

Раніше ми розповідали, що українцям пропонують зарплату понад 40 тисяч за роботу з дому.

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