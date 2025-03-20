'Це дві дуже хороші розмови' - Трамп про спілкування із Зеленським та Путіним

Президент США Дональд Трамп охарактеризував свої нещодавні телефонні розмови з російським лідером Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським як "дві дуже хороші розмови". За словами Трампа, спілкування з Путіним "пройшло добре", після чого він зв'язався з українським президентом.

"Потім я говорив з президентом Зеленським і пояснив, що відбулося вчора, і моя мета – об'єднати ці дві країни. Тоді ми домовимося про припинення вогню і, врешті-решт, перестанемо втрачати по 2 тисячі людей на тиждень", – заявив Трамп. Про це пише Breitbart.

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Американський лідер наголосив, що щотижня у війні гине "2 тисячі людей або більше", тому він прагне якнайшвидше зупинити конфлікт. Трамп висловив впевненість, "що угода буде досягнута, щоб ми могли зупинити кровопролиття, яке там відбувається".

Крім гуманітарних аспектів, президент США згадав і про фінансовий бік питання: "Я також хочу припинити величезні виплати, які ми повинні робити. Я також хочу, щоб Європа платила стільки ж, скільки і ми, тому що вони не могли цього зробити при Байдені".

Нагадаємо, Трамп визнав, що конфлікт в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну.

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