'Это два очень хороших разговора' - Трамп об общении с Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свои недавние телефонные разговоры с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским как два очень хороших разговора. По словам Трампа, общение с Путиным "прошло хорошо", после чего он связался с украинским президентом.

"Потом я говорил с президентом Зеленским и объяснил, что произошло вчера, и моя цель – объединить эти две страны. Тогда мы договоримся о прекращении огня и, наконец, перестанем терять по 2 тысячи человек в неделю", – заявил Трамп. Об этом пишет Breitbart.

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Американский лидер подчеркнул, что еженедельно в войне погибает "2 тысячи человек или больше", поэтому он стремится как можно быстрее остановить конфликт. Трамп выразил уверенность, "что соглашение будет достигнуто, чтобы мы могли остановить происходящее там кровопролитие".

Кроме гуманитарных аспектов, президент США упомянул и о финансовой стороне вопроса: "Я тоже хочу прекратить огромные выплаты, которые мы должны делать. Я также хочу, чтобы Европа платила столько же, сколько и мы, потому что они не могли этого сделать при Байдене".

Напомним, Трамп признал, что конфликт в Овальном кабинете был частью стратегии давления на Украину.

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