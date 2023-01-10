Ученые открыли тайну долговечности римского бетона: из чего его делали

Эксперты разгадали состав римского бетона, построенные здания из которого пережили не одного тысячелетие. Речь идет про римский бетон под названием OPUS CAEMENTICIUM, который пережил все суровые погодные условия.

Об этом говорится в материале HeritageDaily. По мнению ученых, весь секрет прочности материала в одном ключевом материале бетонной смеси.

Ранее считалось, что ключом к долговечности римского бетона было введение пуццолановой золы, природного кремнистого или кремнисто-глиноземистого материала, который реагирует с гидроксидом кальция в присутствии воды при комнатной температуре.

Золу развозили по всей Римской империи для строительства, и современные римские архитекторы и историки даже описывали ее как ключевой ингредиент для бетона.

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По мнению профессора Массачусетского технологического института по гражданскому строительству и экологии Адмира Масика, речь в минеральных особенностях, которые можно назвать “обломками извести".

С помощью масштабной визуализации с высоким разрешением и благодаря методу химического картирования, исследователи определили, что речь идет о горячем смешивании, которое привело к сверхпрочному материалу.

Утверждается, что благодаря некоторым особенностям трещины на бетоне заживляются автоматически.

В процессе горячего смешивания обломки извести образуют характерно хрупкую архитектуру наночастиц, создавая легко ломающийся и реактивный источник кальция, который, как предположила команда, может обеспечить критическую функцию самовосстановления.

Как только в бетоне начинают образовываться крошечные трещины, они могут преимущественно проходить через обломки извести с большой площадью поверхности.

Затем этот материал может реагировать с водой, создавая раствор, насыщенный кальцием, который может перекристаллизоваться в карбонат кальция и быстро заполнять трещину, или реагировать с пуццолановыми материалами для дальнейшего укрепления композитного материала.

По мнению учёных, эти реакции происходят спонтанно и, следовательно, автоматически заживляют трещины до их распространения.

Для доказательства своей гипотезы команда изготовила образцы горячего бетона, которые включали как древние, так и современные рецептуры, преднамеренно раскололи их, а затем пропустили через трещины воду.

Действительно: в течение двух недель трещины полностью зажили, и вода больше не могла течь.

Теперь ученые работают над коммерциализацией этого модифицированного цементного материала. Особенно их интересует повышение долговечности образцов, напечатанных на 3D-принтере.

Ранее у берегов Болгарии в Черном море извлекли две морские пушки, возраст которых может составлять около 200 лет. Подводная операция длилась более 30 часов из-за сложных погодных условий.

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