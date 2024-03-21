Ученые предупреждают: деятельность человека может привести к полному вымиранию сорок

Последние открытия ученых из Университета Западной Австралии, обнародованные в журнале Animal Behavior, указывают на серьезную угрозу для популяций сорок, вызванную климатическими изменениями и громким шумом из-за человеческой деятельности.

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В ходе исследования, в котором принимала участие Грейс Блэкберн из Школы биологических наук Университета Западной Австралии, было обнаружено, что шумовое загрязнение, такое как шум от самолетов, и высокие температуры отрицательно сказываются на поведении западноавстралийских сорок, пишет NV.

Ученые выяснили, что эти два фактора влияют на уменьшение периода, в течение которого птицы ищут корм, и повышают уровень их стресса. Анализируя влияние этих антропогенных факторов как в совокупности, так и отдельно, исследователи пришли к выводу, что каждый из них вреден, а их совместное действие значительно ухудшает ситуацию.

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Такое влияние представляет серьезную опасность для птиц, ведь изменения в поведении может негативно отразиться на их здоровье и численности популяций.

Блэкберн подчеркнула значение исследования для понимания влияния разнообразных антропогенных факторов на птичьи популяции, что позволяет глубже понять как влияние быстрых изменений в окружающей среде влияет на животный мир.

Проведенное в Австралии исследование показало, как городское окружение влияет на местных птиц, но его результаты могут быть применены к другим регионам, учитывая глобальные тенденции роста температур и урбанизации.

Раньше мы рассказывали, как в Австралии сорока каждый день нападает на одного и того же мужчину.

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