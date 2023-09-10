Ученые сказали, какие птицы устраивают похороны для умерших сородичей

Ученые выяснили, что вороны устраивают похороны своим мертвым сородичам. Они даже проводят определенный ритуал, похожий на отпевание.

Как сообщает IFLScience, когда эти птицы видят тело вороны, они начинают слетаться к нему и издавать громкие звуки.

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Отмечается, что целью таких "похорон" является большее расследование причин смерти сородичей - наблюдение за мертвыми может помочь этим умным птицам определить, существует ли угроза, о которой они должны знать.

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"Когда ворона находит другую мертвую ворону, она часто подает тревожные сигналы или серию громких криков (своего рода вокализация), чтобы привлечь внимание других ворон к смерти. Эти сигналы тревоги вызывают мобинг, поведение, когда вороны собираются вокруг туши и каркают, и это может продолжаться от 15 до 20 минут. В течение этого времени их большие мозги крутятся, пытаясь понять, что произошло, чтобы они могли избежать той же участи", – говорится в сообщении.

Смерть также сильно влияет на мозг ворон, поскольку исследование изображений показало, что вид мертвого представителя их вида стимулирует часть мозга, которая используется для принятия сложных решений, а не демонстрирует инстинктивные реакции.

Ранее ученые заявили, что черные вороны и сороки из Нидерландов, Бельгии и Шотландии продемонстрировали поразительную изобретательность, используя противоптичьи шипы при строительстве своих гнезд.

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