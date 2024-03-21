Вчені попереджають: діяльність людини може призвести до повного вимирання сорок

Останні відкриття вчених з Університету Західної Австралії, які були оприлюднені у журналі Animal Behavior, вказують на серйозну загрозу для популяцій сорок, спричинену кліматичними змінами та гучним шумом через людську діяльність.

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В ході дослідження, в якому брала участь Грейс Блекберн зі Школи біологічних наук Університету Західної Австралії, було виявлено, що шумове забруднення, таке як шум від літаків, та високі температури негативно впливають на поведінку західноавстралійських сорок, пише NV.

Науковці з’ясували, що два цих чинники впливають на зменшення періоду, протягом якого птахи шукають корм, та підвищують рівень їхнього стресу. Аналізуючи вплив цих антропогенних факторів як у сукупності, так і окремо, дослідники прийшли до висновку, що кожен з них є шкідливим, а їх спільна дія значно погіршує ситуацію.

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Такий вплив становить серйозну небезпеку для птахів, адже зміни у поведінці можуть негативно відбитися на їхньому здоров’ї та чисельності популяцій.

Блекберн підкреслила значення дослідження для розуміння впливу різноманітних антропогенних чинників на пташині популяції, що дозволяє глибше осягнути як вплив швидких змін у довкіллі впливає на тваринний світ.

Проведене в Австралії дослідження показало, як міське оточення впливає на місцевих птахів, але його результати можуть бути застосовані до інших регіонів, враховуючи глобальні тенденції до зростання температур і урбанізації.

Раніше ми розповідали, як в Австралії сорока щодня нападає на одного і того ж чоловіка.

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