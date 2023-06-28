Ученые разработали новое лекарство против облысения: может восстановить до 80% волос

Ученые одобрили препарат, помогающий больным "гнездовой" алопецией избавиться от выпадения волос. Проведя клиническое испытание, ученые пришли к выводу, что принимать лекарства смогут пациенты в возрасте от 12 лет.

Как сообщает ScienceAlert, выпадение волос у некоторых людей происходит, когда иммунная система начинает атаковать волосяные фолликулы. Некоторые пациенты с тяжелыми формами заболевания теряют все волосы на голове, ресничках, брови.

"Новый препарат под названием ритлецитиниб может помочь это изменить. Во время второго и третьего этапов клинических испытаний пероральный препарат уменьшил до 80 процентов выпадения волос на коже головы почти у четверти всех пациентов, и сейчас это единственное средство лечения тяжелой алопеции, которое одновременно эффективно и эффективным" - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в 2022 году FDA одобрила еще один пероральный препарат от алопеции под названием барицитиниб, предназначенный исключительно для лечения взрослых. Он помогает примерно в 20% случаев.

Новый препарат ритлецитиниб в ближайшие недели станет доступным для пациентов в качестве альтернативы барицитиниба.

Он станет вариантом лечения для молодых пациентов.

Издание пишет, что это лекарство останавливает облысение и способствует росту волос благодаря ослаблению чрезмерного иммунного ответа организма на алопецию.

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Этот препарат останавливает иммунные клетки от инициирования специфического сигнального пути, который может вызвать воспаление в волосяном фолликуле. Исследование было опубликовано в The Lancet.

Ранее ученые из Школы медицины Гроссмана Нью-Йоркского университета нашли причину, почему человеческие волосы теряют свой цвет, когда мы стареем.

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