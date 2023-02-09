Ученые сообщили, как слоны могут спасти планету Земля

Слоны способны спасти нашу планету. Они являются лесными садовниками, что дает им возможность играть решающую роль в развитии лесов.

Как сообщает ScienceAlert, ученые Университета Сент-Луиса в Миссури выяснили, если слоны вымрут, то африканские тропические леса, являющиеся вторыми по величине на Земле, могут потерять от 6 до 9% своей способности поглощать углерод из атмосферы. А это усугубит глобальное потепление.

В научной статье исследователей, опубликованной в Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS) отмечается, что слоны играют ключевую роль в создании лесов, в частности, они поддерживают биоразнообразие растений в Африке, распространяя семена деревьев с высокой плотностью углерода.

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Ученые отмечают: лесные слоны играют решающую роль в круговороте углерода, "разжижая" род тропического леса и поедая быстро растущие высокие деревья, которые улавливают меньше углерода. Это создает больше пространства и солнечного света для более медленно растущих деревьев.

"Если мы потеряем лесные слоны, мы окажем глобальную медвежью услугу смягчению климатических изменений", — отметил биолог Стивен Блейк.

По его мнению, важно заняться сохранением популяции слонов, ведь эти животные потребляют деревья с меньшей плотностью углерода – они приятнее для животных и легче усваиваются. Потребляя фрукты из таких деревьев, слоны помогают распространять семена этих "углеродных деревьев" дальше по лесу. Ученые утверждают, что некоторые породы деревьев даже не могут выжить без помощи этих животных.

"Слоны едят много листьев со многих деревьев и наносят большой вред, когда едят. Они сдирают листья с деревьев, срывают целую ветку или вырывают саженец, когда едят, и наши данные показывают, что больше всего этот вред они наносят деревьям с низкой плотностью углерода. Если вокруг много деревьев с высокой плотностью углерода, это на одного конкурента меньше, которого истребляют слоны", – объяснил биолог Стивен Блейк.

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По словам исследователей, теперь стало гораздо меньше травоядных животных, чем раньше, и в результате этого страдают тропические леса.

Слоны же помогают высаживать лес с деревьями, имеющими высокую плотность углерода и избавляются от "сорняков", то есть от деревьев с низкой плотностью углерода.

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