Ученые впервые обнаружили экзопланету, на орбите которой зафиксировали формирование второй планеты

Ученые обнаружили увлекательное открытие, которое может совершить экзопланету PDS 70b первой известной планетой, которая будет разделять свою орбиту с другой планетой. Исследователи, используя обсерваторию ALMA, заметили сгусток обломков рядом с PDS 70b, который, похоже, имеет потенциал стать новой планетой в будущем. По данным Европейской южной обсерватории, это открытие может превратить наше понимание планетных систем.

Читайте также: Астрономы зафиксировали повторяющийся каждые 22 минуты радиосигнал из далекой галактики.

Ученые сосредоточены на группе троянцев – астероидов, занимающих 4 и 5 точки Лагранжа в системе Солнце-планета, где они находятся на одинаковом расстоянии от своих планет, находясь перед ней или позади нее. Однако астрономы верят, что троянцами могут быть не только астероиды, но и полноценные планеты, которые могут держаться на одной орбите в своих точках Лагранжа. Обнаружение PDS 70b и его сгустка пыли и обломков подтверждает возможность такой планетарной системы.

Видео дня

Исследователи уже открыли две планеты, формирующиеся вокруг PDS 70: газовые гиганты PDS 70b, который массивнее Юпитера в семь раз, и PDS 70c, который массивнее Юпитера в четыре раза. Проанализировав архивные наблюдения по обсерватории ALMA, ученые заметили сгусток пыли и обломков рядом с PDS 70b, масса которого превышает массу Луны вдвое.

Согласно расчетам ученых, сгусток находится в пятой точке Лагранжа PDS 70b и в будущем, если превратится в планету, станет первой известной планетой-троянцем. Теперь исследователи планируют осуществить повторные наблюдения системы в 2026 году, чтобы точнее определить орбиту этого кандидата на новую планету. Это открытие может привести к новым исследованиям и расширить наши знания о планетных системах во Вселенной.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!