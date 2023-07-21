Вчені вперше виявили екзопланету, на орбіті якої зафіксували формування другої планети

Вчені виявили захопливе відкриття, яке може зробити екзопланету PDS 70b першою відомою планетою, яка буде розділяти свою орбіту з іншою планетою. Дослідники, використовуючи обсерваторію ALMA, помітили згусток уламків поруч з PDS 70b, який, здається, має потенціал стати новою планетою у майбутньому. За даними Європейської південної обсерваторії, це відкриття може перетворити наше розуміння планетних систем.

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Вчені зосереджені на групі троянців – астероїдів, які займають 4 і 5 точки Лагранжа у системі Сонце-планета, де вони знаходяться на однаковій відстані від своїх планет, знаходячись перед нею або позаду неї. Однак, астрономи вірять, що троянцями можуть бути не лише астероїди, а й повноцінні планети, які також можуть триматися на одній орбіті у своїх точках Лагранжа. Виявлення PDS 70b та його згустку пилу та уламків підтверджує можливість такої планетарної системи.

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Дослідники вже відкрили дві планети, що формуються навколо PDS 70: газові гіганти PDS 70b, який масивніший за Юпітер у сім разів, та PDS 70c, який масивніший за Юпітер у вчетверо. Проаналізувавши архівні спостереження з обсерваторії ALMA, вчені помітили згусток пилу та уламків поруч із PDS 70b, маса якого перевищує масу Місяця вдвічі.

Згідно з розрахунками вчених, згусток знаходиться в п'ятій точці Лагранжа PDS 70b та в майбутньому, якщо перетвориться на планету, стане першим відомим планетою-троянцем. Відтепер дослідники планують здійснити повторні спостереження системи у 2026 році, щоб точніше визначити орбіту цього кандидата на нову планету. Це відкриття може привести до нових досліджень та розширити наше знання про планетні системи у Всесвіті.

Нагадаємо, вчені відповіли, які астероїди можуть знищити Землю та коли це може відбутись.

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