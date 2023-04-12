Удивите всех вокруг: топ-5 базовых вещей для весеннего гардероба

Весной все обновляется и расцветает. Поэтому хочется свежих, изящных и красивых образов.

UAportal рассказывает, какие весенние базовые вещи должны обязательно быть в гардеробе. Они легко сочетаются с разной одеждой и удивят всех вокруг.

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Юбка длины макси

С помощью максиюбки можно создать как повседневные образы, так и более праздничные. Такая одежда создает изящный и элегантный силуэт. Выбирать можно любые ткани, в том числе деним.

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Жакет

До сих пор на пике популярности остаются оверсайз жилеты или вещи свободного кроя. Впрочем, даже модели с зауженной талией можно успешно стилизовать.

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Свитер у полоски

Классический свитер в полоску будет актуален в любой сезон. Так вы добавите изюм к образу и будет выглядеть более эффектно.

Широкие брюки

Широкие штаны можно одевать под любую обувь. Их можно совместить с топами, свитерами и аксессуарами.

Тренч

Тренч остается одной из самых актуальных вещей в гардеробе. Весной такие легкие пальто пригодятся, поскольку с ними можно создать множество стильных образов.

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Напомним, что в этом году весной и летом из шкафов не стоит доставать некоторые вещи, которые могли быть модными в прошлом сезоне. Так считает украинская стилистка и модная блогерша Алина Михайленко.

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