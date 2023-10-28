Уклоняющие сами придут в ТЦК: в ВСУ предложили новые адекватные изменения в правилах мобилизации
Евгений Дикий, бывший командир роты батальона "Айдар", ученый и публицист, высказал мнение о необходимости изменения отношения к военнообязанным с целью предотвращения их избегания мобилизации.
В интервью журналу "Неделя" он заявил, что в настоящее время существует советский подход к военной службе, где человек рассматривается как одноразовый ресурс для государства, и возвратиться из армии можно только в случаях смерти или инвалидности.
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Для улучшения ситуации, Дикий предложил следующие меры:
- Установить четкий срок службы на фронте, например, 1,5 года, и демобилизовать отслуживших этот срок. В течение этого периода можно будет подготовить новых военнослужащих для замены.
- Разрешить военнообязанным выбирать воинские части, где они желают служить.
- Дать военным частям возможность самостоятельно набирать бойцов. Примером такого подхода есть подразделения, инициированные МВД, такие как "Гвардия наступления". Некоторые части, как Третья отдельная штурмовая бригада и спецподразделение "Kraken", предоставляют двухнедельный пробный период службы для определения пригодности кандидата.
- Учитывать навыки и опыт кандидатов при назначении на определенные должности. Например, человек с боевым опытом и навыками в гражданской жизни может быть полезным, даже если он имеет инвалидность, если он не имеет офицерского звания.
- Введение уголовной ответственности за уклонение от военного учета, поскольку за это предусмотрен лишь небольшой административный штраф.
Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.
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