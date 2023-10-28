Уклоняющие сами придут в ТЦК: в ВСУ предложили новые адекватные изменения в правилах мобилизации

Евгений Дикий, бывший командир роты батальона "Айдар", ученый и публицист, высказал мнение о необходимости изменения отношения к военнообязанным с целью предотвращения их избегания мобилизации.

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В интервью журналу "Неделя" он заявил, что в настоящее время существует советский подход к военной службе, где человек рассматривается как одноразовый ресурс для государства, и возвратиться из армии можно только в случаях смерти или инвалидности.

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Для улучшения ситуации, Дикий предложил следующие меры:

Установить четкий срок службы на фронте, например, 1,5 года, и демобилизовать отслуживших этот срок. В течение этого периода можно будет подготовить новых военнослужащих для замены. Разрешить военнообязанным выбирать воинские части, где они желают служить. Дать военным частям возможность самостоятельно набирать бойцов. Примером такого подхода есть подразделения, инициированные МВД, такие как "Гвардия наступления". Некоторые части, как Третья отдельная штурмовая бригада и спецподразделение "Kraken", предоставляют двухнедельный пробный период службы для определения пригодности кандидата. Учитывать навыки и опыт кандидатов при назначении на определенные должности. Например, человек с боевым опытом и навыками в гражданской жизни может быть полезным, даже если он имеет инвалидность, если он не имеет офицерского звания. Введение уголовной ответственности за уклонение от военного учета, поскольку за это предусмотрен лишь небольшой административный штраф.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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