Украина не стремится вернуть ядерное оружие, но должна получить зонтик безопасности': основные тезисы встречи Зеленского с журналистами

Во время общения с журналистами после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином Владимир Зеленский четко заявил об отсутствии предложений по обмену украинских территорий на членство в НАТО. Президент отметил, что такие обсуждения не ведутся со странами-членами Альянса, хотя предположил, что подобные идеи могут существовать среди некоторых партнеров.

По его мнению, медийные публикации по этой теме являются попыткой "проверить температуру" общественного мнения. Об этом пишет 24 tv.ua.

Относительно вступления в НАТО, Зеленский подчеркнул несколько ключевых моментов:

- Украина настаивает на получении приглашения в Альянс еще во время войны

- членство рассматривается в пределах международно признанных границ Украины

- конкретные форматы вступления могут обсуждаться дипломатическим путем

Лучше всего это НАТО. Во время войны – приглашение, совершенно открытое, с сильной позицией в любом формате дипломатии. Это приглашение, я считаю, не зависит от мнения России. Когда в этом будут уверены и еще некоторые партнеры - что они сильнее России, тогда у нас все будет в этом смысле положительно", - подчеркнул президент.

Президент упомянул об отказе Украины от ядерного оружия в обмен на ожидаемые гарантии безопасности. "Мы отдали ядерный арсенал, рассчитывая на вступление в НАТО. Я обсуждал это и с Байденом, и с Трампом", – отметил он.

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"Я спросил союзников, можете ли вы назвать мне других союзников или другой "зонтик безопасности" или что-то подобное, какие-то меры безопасности и гарантии для Украины, которые будут соразмерны с НАТО. Никто мне не может сказать. Поэтому это мои аргументы",

– добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина не стремится к возвращению ядерного статуса, но нуждается в надежных гарантиях безопасности, которые может обеспечить только НАТО. По его словам, ни один из союзников не смог предложить альтернативные механизмы защиты, которые были бы соразмерны возможностям Альянса.

Напомним, Зеленский представил в Раде главные пункты Плана победы.

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