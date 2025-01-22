Украина никогда не признает оккупированные территории частью РФ

Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями Международного медиасовета категорически исключил возможность признания оккупированных территорий частью России. "Кто бы что ни хотел, даже если все союзники мира объединятся - мы не признаем оккупированные территории. Для нас они всегда будут оставаться оккупированными, пока мы туда не вернемся", - подчеркнул президент.

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По его словам, общение с Россией возможно только с позиции силы, поскольку диалог на равных с агрессором будет означать поражение для Украины. "Путина нельзя субъектизировать в этой истории. Он нарушил все и должен это осознать", – подчеркнул Зеленский.

В то же время, президент определил прекращение активной фазы войны главным приоритетом: "Мы должны найти все возможности, чтобы закончить горячую стадию войны. Это вопрос номер один гарантии безопасности".

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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