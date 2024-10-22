Украина получит от Европарламента ссуду на 35 млрд евро за счет замороженных российских активов

22 октября Европейский парламент подавляющим большинством голосов (518 "за", 56 "против", 61 "воздержался") поддержал предоставление Украине кредита до 35 миллиардов евро. Эта инициатива является частью масштабного пакета поддержки, согласованного G7, общим объемом до 50 миллиардов долларов.

Средства будут поступать через новый Механизм кредитного сотрудничества с Украиной. Финальная сумма от ЕС может корректироваться в зависимости от вкладов других партнеров G7. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

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Кредитование предусматривается до конца 2025 года при соблюдении Украиной демократических принципов и прав человека. Подробности сотрудничества будут закреплены в отдельном меморандуме о взаимопонимании.

Программа включает жесткие механизмы контроля согласно "Украинскому плану", направленные на предотвращение финансовых нарушений. Примечательно, что источником погашения кредита будут доходы от замороженных российских активов.

Как отметила докладчик Карин Карлсбро, эта поддержка критически важна для Украины, которая защищает не только собственную свободу, но и демократические ценности всей Европы. Восстановление страны должно финансироваться за счет государства-агрессора, ответственного за разрушение.

Напомним, в Украине выросла средняя зарплата.

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