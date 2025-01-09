'Украина стремится к рекордному производству в этом году, чтобы сдерживать врага: заявление Зеленского на 'Рамштайне'

9 января президент Украины Владимир Зеленский приехал в Германию для участия в заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Зеленский планирует не только поучаствовать в заседании, но и провести ряд двусторонних переговоров. Это заседание "Рамштайна" может стать последним в таком формате. Об этом сообщает корреспондентка Общественного с места происшествия.

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Основные тезисы:

Украина стремится к рекордному производству в этом году, чтобы сдерживать врага.

Уже заключено 27 договоров с партнерами, но этого недостаточно. Остальные страны должны присоединиться.

Санкции против России – ограничения на энергетику могут остановить убийства и приблизить мир.

Потери россии – уже ликвидировано 4 тыс. северокорейских бойцов

Система ПВО – Украина нуждается в немедленных поставках, чтобы избежать трагедий, как в Запорожье.

Отметим, что о своей поездке в Германию президент уведомил еще 8 января. Он также отметил, что Министр обороны Украины Рустем Умеров уже находится в Германии, где начал встречи с партнерами. В частности, 9 января Умеров встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином для обсуждения важных направлений сотрудничества.

Напомним, Зеленский назвал предпосылку завершения горячей фазы войны.

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