Украинец хотел бежать в Молдову, но упал в 3-метровый ров у границы

У границы с Молдовой пограничники обнаружили 44-летнего уклониста, который пытался бежать из Украины незаконным способом. Мужчину остановил 3-метровый ров.

Работникам Госпогранслужбы пришлось помочь украинцу выбраться из рва. Об этом сообщили на странице Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Отмечается, что незаконно пересечь границу в Одесской области, рискуя жизнью, решил житель Запорожской области.

"Вчера вечером пограничникам Белгород-Днестровского отряда поступила информация о том, что вблизи границы слышны крики о помощи. К месту происшествия сразу выбыл пограничный наряд отдела "Старокозаче", который обнаружил мужчину, который выглядывал из инженерного рва и умолял вытащить его", – говорится в сообщении.

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После спасения из рва мужчина признался, что пытался незаконно пересечь границу с Молдовой. За трансфер поближе к границе заплатил неизвестному три тысячи долларов США.

"Далее, направляясь в направлении украинско-молдавской границы в обход пунктов пропуска, он в темноте упал в ров, который пограничники оборудовали как инженерное заграждение. Оттуда не смог выбраться самостоятельно, поскольку глубина рва кое-где достигала трех метров. В темноте мужчина услышал, что в ров затекает вода", – указали в ведомстве.

За попытку незаконного пересечения границы правонарушитель привлечен к административной ответственности.

Ранее пограничники рассказали о ситуации на границах после новогодних праздников. По его словам, они зафиксировали большее количество пересечений границы на выезд.

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