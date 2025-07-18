Украинские работодатели стали активнее нанимать пенсионеров: какие должности предлагают

Из-за нехватки рабочих рук, компании все чаще нанимают пенсионеров на вакантные должности. Это в частности объясняется тем, что они имеют меньшие требования по зарплате.

Количество женщин в профессиях, которые традиционно считаются "мужскими", несколько увеличилось по сравнению с довоенным периодом. Об этом сообщает UAportal со ссылкой на УНИАН.

Работодатели все больше привлекают пенсионеров к работе по нескольким причинам:

нехватка рабочей силы из-за мобилизации и массового выезда трудоспособного населения за границу;

снижение расходов на заработную плату (зарплата пенсионера обычно на 10-20% меньше ставки более молодого специалиста).

Все больше работодателей обращают внимание на кандидатов пенсионного возраста. Бизнесы в крупных и средних городах проявляют готовность использовать пенсионеров как "резервный" ресурс работников.

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Какие вакансии предлагают пенсионерам

Обычно пенсионеров приглашают на должности охранников, консьержей, а также на административные должности, несложную складскую работу, обслуживание общественного транспорта или торговлю.

Как правило, работодатели отдают предпочтение кандидатам пенсионного возраста, которые уже имеют опыт работы в этой сфере и знакомы с ее особенностями. Возвращение таких работников в коллектив требует минимальных затрат, а их квалификация обычно достаточно высока.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто уже скоро может потерять работу в Украине.

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