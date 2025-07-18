Українські роботодавці стали активніше наймати пенсіонерів: які посади пропонують

Через нестачу робочих рук, компанії все частіше наймають пенсіонерів на вакантні посади. Це зокрема пояснюється тим, що вони мають менші вимоги щодо зарплати.

Кількість жінок у професіях, що традиційно вважаються "чоловічими", дещо збільшилась порівняно з довоєнним періодом. Про це повідомляє UAportal з посиланням на УНІАН.

Роботодавці все більше залучають пенсіонерів до роботи з кількох причин:

нестача робочої сили через мобілізацію та масовий виїзд працездатного населення за кордон;

зниження витрат на заробітну плату (зарплата пенсіонера зазвичай на 10-20% менша за ставку більш молодого спеціаліста).

Все більше роботодавців звертають увагу на кандидатів пенсійного віку. Бізнеси в великих та середніх містах проявляють готовність використовувати пенсіонерів як "резервний" ресурс працівників.

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Які вакансії пропонують пенсіонерам

Зазвичай пенсіонерів запрошують на посади охоронців, консьєржів, а також на адміністративні посади, нескладну складську роботу, обслуговування громадського транспорту чи торгівлю.

Як правило, роботодавці віддають перевагу кандидатам пенсійного віку, які вже мають досвід роботи в цій сфері та знайомі з її особливостями. Повернення таких працівників в колектив вимагає мінімальних затрат, а їх кваліфікація зазвичай достатньо висока.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто вже незабаром може втратити роботу в Україні.

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