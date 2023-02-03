Украинские военные из 'Стугны' уничтожили вражескую БМП и грузовик с боеприпасами (видео)

Украинские военные уничтожили вражескую БМП и грузовик с боеприпасами. Для этого наши защитники использовали ПТРК "Стугна".

Ликвидацией русской занимались бойцы противотанковой роты 46-й отдельной аэромобильной бригады. Видео меткого выстрела опубликовали на странице подразделения в Facebook.

"Покоя оккупантам на нашей земле не будет никогда! Остановка на перекур экипажа БМП и грузовика получила яркое логическое продолжение. Благодаря бдительности и точности бойцов противотанковой роты нашей бригады вы можете наблюдать громкий фейерверк из вражеского БК и жареных "тараканов", – сказано в сообщении.

Видео дня

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Десантники отметили, что такой "горячий" прием обеспечен всем россиянам, до сих пор не понявшим, что в Украине им не рады.

На видео можно увидеть мощный взрыв в результате попадания снаряда в российскую БМП. Также на кадрах видны оккупанты, которые пытаются спастись бегством.

"За бехой начала гореть Газель, сработало БК, видимо. Горит пылающая техника вражеская", – комментирует события один из военных.

Точное время и место ликвидации техники оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, вблизи Угледара украинским бойцам удалось провести удачную спецоперацию в тылу врага. Они уничтожили российскую технику и взяли двух пленных.

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