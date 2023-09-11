Украинские военные освободили часть поселка Опросное возле Авдеевки Донецкой области – Маляр

Украинские военные освободили часть поселка Опросное, расположенное вблизи Авдеевки в Донецкой области. С этим сообщением в понедельник, 11 сентября, выступила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Министерство обороны Украины также подтвердило освобождение части села Опытное, что находится рядом с Донецким аэропортом.

По словам заместителя министра Анны Маляр, войска обороны действительно совершили продвижение в районе Опытного и захватили часть этого населенного пункта.

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Параллельно с этим, во время прошлой недели, Вооруженные Силы Украины также преуспели в районе Новомайорского, где военные удерживают новые позиции.

Напомним, на днях украинские пограничники на Купянском направлении во время проведения аэроразведки ликвидировали командный пункт врага. По нему ударили дроном-камикадзе.

Ранее на Запорожском направлении фронта бойцам из подразделения Khorne Group удалось "задвохсотить" сразу две российские самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С".

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