Украинские военные показали, как в дуэли уничтожили вражеский миномет и группу оккупантов (видео)

Украинские военные вступили в минометную дуэль и нанесли поражение оккупантам. Нашим защитникам удалось уничтожить вражеский миномет и личный состав россиян.

Удары наносили бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Об этом сообщили на Telegram-канале ОМБр.

"Обнаружив враждебный расчет миномета, воины 28-й ОМБр сразу начали наносить по нему удары", – говорится в сообщении.

Отмечается, что первыми выстрелами была уничтожена сама пушка и часть личного состава противника. Остальные временно живые оккупанты пытались скрыться в здании неподалеку, но это им не помогло.

Видео дня

На видео можно увидеть, как украинские военные наносят первый точный удар, после чего россияне пытаются скрыться в доме рядом. На следующих кадрах видны попадания по остальным врагам.

Время и место ликвидации российских оккупантов не сообщается по соображениям безопасности.

Напомним, в Соледаре украинские военные продолжают ликвидировать российских оккупантов. В частности, кадрами уничтожения поделились бойцы сил специальных операций.

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