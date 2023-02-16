Украинские защитники уничтожили позицию оккупантов дроном-камикадзе (видео)

Украинские военные нанесли удар по позиции российских оккупантов. Для этого наши защитники применили ударный дрон-камикадзе.

Ликвидацией врага занимались бойцы разведывательно-ударного подразделения "Шершни", 2-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады. Видео опубликовали на канале подразделения в Telegram.

"Проведя разведку позициями противника, была обнаружена живая сила врага. Остальные дела – за дроном-камикадзе", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть, как оператор дрона обнаруживает место скопления живой силы врага вблизи линии электросети.

Несколько позже наш военный направляет ударный БПЛА прямо на позицию оккупантов. Точные потери врага не указаны.

Время и место ликвидации русских военных не сообщается по соображениям сохранности.

Напомним, ранее украинские военные уничтожили российский ЗРК "Оса". На это понадобился один меткий выстрел артиллерии.

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