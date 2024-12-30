Украинских водителей хотят начать штрафовать на 34 тыс. грн: за что будут наказывать

Для водителей в Украине могут ввести новый штраф за превышение допустимого уровня шума транспортного средства. Сумма штрафа может составить 17 000 грн, а в случае повторного нарушения – уже 34 000 грн.

В Верховную Раду подан законопроект №9564. Его инициаторами стала группа народных депутатов, среди которых Давид Арахамия (руководитель фракции "Слуга народа"), Павел Сушко, Юлия Гришина (заместители председателя этой же фракции) и другие. Об этом пишет OBOZ.UA.

Документ был внесен в повестку дня парламента в начале сентября, поэтому народные депутаты могут рассмотреть его в любой момент.

Согласно законопроекту, нарушение правил шумового режима предусматривает штрафные санкции и лишение права управления транспортным средством. В частности:

за первое нарушение установлен штраф в размере 17 000 гривен;

за повторное нарушение – штраф в 34 000 гривен и лишение права управлять транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.

Однако лишение права управления может и не применяться. В законопроекте указано, что за повторное нарушение можно ограничиться только штрафом.

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Почему для украинских водителей готовят новый штраф

В пояснительной записке к документу говорится о том, что внедрение штрафа обусловлено случаями, когда водители оснащают свои транспортные средства устройствами, которые значительно повышают уровень шума от работы двигателя. Это:

нарушает "тишину и покой граждан";

вызывает недовольство в обществе.

Ситуация осложняется тем, что в условиях военного положения подобные шумовые сигналы напоминают звуки вражеских дронов. Это порождает ложное мнение об угрозе авиационной или ракетной атаки.

"Во время военного положения такие шумовые звуки похожи на звуки вражеских беспилотных летательных аппаратов ("Шахедов"), дронов и создают представление об авиационной и ракетной опасности, отвлекая Вооруженные силы Украины и правоохранителей", – отмечается в документе.

Ранее мы рассказывали, что с 1 января существенно уменьшится количество автомобилей, которые можно будет ввозить в Украину.

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