Покарання до 8500 грн: за що штрафуватимуть українських водіїв вже цієї зими

Невдовзі українським водіям доведеться заплатити великі штрафи за поїздки взимку на літніх шинах. Для порушників встановлені штрафи від 340 до 8500 гривень.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький в коментарі "Українським новинам". За словами представника влади, новий законопроєкт передбачає заборону на використання літніх шин взимку. Найменші штрафи будуть для водіїв легкових автомобілів, а найбільші – для водіїв вантажівок та автобусів.

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В Україні поки що не передбачено відповідальності за їзду на літніх шинах взимку, хоча в багатьох країнах Європейського Союзу за це вже давно накладають штрафи. Білошицький зазначив, що нехтування використанням зимових шин є реальною загрозою для безпеки дорожнього руху, що вже доведено на практиці. За його словами, це питання наразі активно обговорюється на законодавчому рівні.

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