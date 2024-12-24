Наказание до 8500 грн: за что будут штрафовать украинских водителей уже этой зимой

Вскоре украинским водителям придется заплатить большие штрафы за зимние поездки на летних шинах. Для нарушителей установлены штрафы от 340 до 8500 гривен.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в комментарии "Українським новинам". По словам представителя власти, новый законопроект предусматривает запрет на использование летних шин зимой. Самые маленькие штрафы будут для водителей легковых автомобилей, а самые большие – для водителей грузовиков и автобусов.

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В Украине пока не предусмотрена ответственность за езду на летних шинах зимой, хотя во многих странах Европейского Союза за это уже давно налагаются штрафы. Белошицкий отметил, что пренебрежение использованием зимних шин является реальной угрозой безопасности дорожного движения, что уже доказано на практике. По его словам, этот вопрос активно обсуждается на законодательном уровне.

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