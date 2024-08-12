Украинцам автоматически пересчитали субсидию из-за нового тарифа на свет: подробности

В связи с увеличением стоимости электроэнергии субсидии для потребителей на неотапливаемый сезон были автоматически пересчитаны. Однако, в случае изменений в финансовом состоянии семьи, нужно внести актуальные данные в органах Пенсионного фонда.

По словам Елены Охрименко, руководительницы отдела пенсионного обеспечения ПФУ, эта процедура будет применена и к субсидиям на отопительный период, который начинается с 15 октября и будет осуществляться без необходимости подачи заявления. Об этом пишет 24 канал.

Повышение тарифов на электроэнергию стало причиной изменения размера субсидий.

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"Если возьмем оплату за электроэнергию, то до 1 июня киловатт стоил 2,64 гривны. А уже начиная с 1 июня, стоимость изменилась до 4,33 гривны за киловатт. В среднем человеку, который получает субсидию, на одного домохозяина предоставляется 70 киловатт электроэнергии. Если есть другие члены семьи, то на каждого члена семьи предоставляется 30 дополнительных киловатт", – разъяснила Охрименко.

Обновить информацию в Пенсионном фонде необходимо:

тем, кто арендует жилье

домохозяйствам с внутренне перемещенными лицами

тем, кто претендует на субсидии на сжиженный газ или печное топливо

В случае изменений в составе домохозяйства, например, если часть семьи переезжает за границу, следует обратиться с соответствующим заявлением и документами в Пенсионный фонд.

Напомним, ранее мы писали, что ВПЛ ожидают изменения в выплатах с 1 августа.

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