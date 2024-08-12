Українцям автоматично перерахували субсидію через новий тариф на світло: подробиці

У зв’язку зі збільшенням вартості електроенергії субсидії для споживачів на неопалювальний сезон були автоматично перераховані. Проте, у разі змін у фінансовому стані родини, потрібно внести актуальні дані в органах Пенсійного фонду.

За словами Олени Охріменко, керівниці відділу пенсійного забезпечення ПФУ, ця процедура буде застосована і до субсидій на опалювальний період, що починається з 15 жовтня і здійснюватиметься без необхідності подання заяви. Про це пише 24 канал.

Підвищення тарифів на електроенергію стало причиною зміни розміру субсидій.

Читайте також: В Україні введуть нову допомогу, а прожитковий мінімум скасують

"Якщо візьмемо оплату за електроенергію, то до 1 червня кіловат коштував 2,64 гривні. А вже починаючи від 1 червня, вартість змінилася до 4,33 гривні за кіловат. У середньому людині, яка отримує субсидію, на одного домогосподаря надається 70 кіловат електроенергії. Якщо є інші члени сім'ї, то на кожного члена сім'ї надається 30 додаткових кіловат", — роз’яснила Охріменко.

Оновити інформацію в Пенсійному фонді необхідно:

тим, хто орендує житло

домогосподарствам із внутрішньо переміщеними особами

тим, хто претендує на субсидії на скраплений газ або пічне паливо

У випадку змін у складі домогосподарства, наприклад, якщо частина родини переїжджає за кордон, потрібно звернутися з відповідною заявою та документами до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ВПО чекають зміни у виплатах з 1 серпня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!