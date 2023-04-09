Украинцам будут давать ограниченную субсидию на оплату коммунальных услуг

Украинцам, которые испытывают трудности с оплатой коммунальных услуг в полном объеме, государство предоставляет субсидии на оплату коммунальных услуг. Субсидия определяется как разница между реальной стоимостью услуг и суммой, которую семья может оплачивать. Однако важно отметить, что субсидия предоставляется только на ограниченный объем потребляемых ресурсов, согласно установленным социальным нормам.

По информации Пенсионного фонда Украины, если в квартире отсутствуют счетчики на энергоресурсы, то объем потребления рассчитывается по соответствующим социальным нормам, на которые затем начисляется субсидия.

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Аналогично субсидия начисляется на основе социальных норм потребления в тех домохозяйствах, где установлены счетчики. Государственная помощь распространяется только на объем потребления, отвечающий установленным нормам. Если фактический объем потребления превышает норму, то жителям придется заплатить за все потребленное сверх этой нормы.

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Социальные нормы потребления энергоресурсов в квартирных домах установлены на уровне 21 квадратного метра общей площади на одного члена семьи или 10,5 квадратного метра на всю семью в целом.

Например, если семья состоит из четырех человек, то субсидия будет назначаться на общую площадь, рассчитанную по формуле: 21 кв.м на одного человека, умноженного на количество человек в семье (4 человека), плюс 10,5 кв.м. на всю семью, получим следующую формулу: 21 кв.м/чел.* 4 человека + 10,5 кв.м = 94,5 кв.м.

Таким образом, если общая площадь квартиры, на которую начисляется субсидия, не превышает 94,5 квадратных метров, семья имеет право на получение субсидии на оплату коммунальных услуг.

Что касается субсидии на оплату газа, нормы устанавливаются в зависимости от количества точек распределения газа в квартире. В этом случае действуют следующие нормативы:

при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения – 3,3 кубометра в месяц на одного человека;

при наличии газовой плиты и при отсутствии централизованного горячего водоснабжения – 5,4 кубометра на одного человека;

при наличии газовой плиты, а также газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения – 10,5 куб.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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