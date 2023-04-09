Українцям даватимуть обмежену субсидію на оплату комунальних послуг

Українцям, які мають труднощі зі сплатою комунальних послуг у повному обсязі, держава надає субсидії на оплату комунальних послуг. Субсидія визначається як різниця між реальною вартістю послуг та сумою, яку сім'я може оплачувати. Проте, важливо відзначити, що субсидія надається лише на обмежений обсяг споживаних ресурсів, згідно з встановленими соціальними нормами.

За інформацією Пенсійного фонду України, якщо у квартирі відсутні лічильники на енергоресурси, то обсяг споживання розраховується за відповідними соціальними нормами, на які потім нараховується субсидія.

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Аналогічно, субсидія нараховується на основі соціальних норм споживання в тих домогосподарствах, де встановлені лічильники. Державна допомога поширюється лише на обсяг споживання, що відповідає встановленим нормам. Якщо фактичний обсяг споживання перевищує норму, то мешканцям доведеться сплатити за все, що спожите понад цю норму.

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Соціальні норми споживання енергоресурсів у квартирних будинках встановлені на рівні 21 квадратного метра загальної площі на одного члена сім'ї або 10,5 квадратних метра на всю сім'ю в цілому.

Наприклад, якщо сім'я складається з чотирьох осіб, то субсидія призначатиметься на загальну площу, розраховану за формулою: 21 кв.м на одну особу, помножену на кількість осіб у сім'ї (4 особи), плюс 10,5 кв.м на всю сім'ю, отримаємо наступну формулу: 21 кв.м/особа * 4 особи + 10,5 кв.м = 94,5 кв.м.

Таким чином, якщо загальна площа квартири, на яку нараховується субсидія, не перевищує 94,5 квадратних метрів, то сім'я має право на отримання субсидії на оплату комунальних послуг.

Що стосується субсидії на оплату газу, то норми встановлюються залежно від кількості точок розподілу газу у квартирі. В цьому випадку діють такі нормативи:

за наявності газової плити і централізованого гарячого водопостачання – 3,3 кубометра на місяць на одну людину;

за наявності газової плити і в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання – 5,4 кубометра на одну особу;

за наявності газової плити, а також газового водонагрівача за відсутності централізованого гарячого водопостачання – 10,5 кубометра.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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