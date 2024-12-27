Украинцам объяснили, как начисляются надбавки за сверхурочный стаж

В Пенсионном фонде Украины разъяснили, как начисляются доплаты к пенсии за сверхнормативный стаж. Размер пенсии по возрасту увеличивается на 1% от рассчитанной суммы за каждый полный год страхового стажа сверх установленной нормы.

Для мужчин сверхурочным считается стаж, который превышает 35 лет, а для женщин – 30 лет. Об этом пишет UAportal со ссылкой на ПФУ.

Для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, за каждый год страхового стажа, превышающего 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, размер пенсии по возрасту повышается на 1%.

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Минимальная пенсия для людей с 35-летним стажем для мужчин и 30-летним для женщин (для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, это 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин) соответствует установленному законом прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

Отметим, что с 1 июля некоторым пенсионерам был повышен размер выплат, а с 1 марта 2025 года Кабинет Министров принял решение об индексации пенсий на 8%.

Кроме того, с 1 апреля 2024 года, для 654 тысяч работающих пенсионеров был осуществлен автоматический перерасчет пенсий с учетом дополнительного страхового стажа. По информации Пенсионного фонда, по состоянию на 1 апреля 2024 года доля пенсионеров, получающих пенсию до 3 тысяч гривен, сократилась до 26,84%.

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