Українцям пояснили, як нараховуються надбавки за понаднормовий стаж

У Пенсійному фонді України роз'яснили, як нараховуються доплати до пенсії за понаднормовий стаж. Розмір пенсії за віком збільшується на 1% від розрахованої суми за кожний повний рік страхового стажу понад встановлену норму.

Для чоловіків понаднормовим вважається стаж, який перевищує 35 років, а для жінок – 30 років. Про це пише UAportal з посиланням на ПФУ.

Для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, за кожний рік страхового стажу, що перевищує 25 років для чоловіків та 20 років для жінок, розмір пенсії за віком підвищується на 1%.

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Мінімальна пенсія для людей із 35-річним стажем для чоловіків і 30-річним для жінок (для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, це 25 років для чоловіків і 20 років для жінок) відповідає встановленому законом прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Зазначимо, що з 1 липня деяким пенсіонерам було підвищено розмір виплат, а з 1 березня 2025 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій на 8%.

Крім того, з 1 квітня 2024 року, для 654 тисяч працюючих пенсіонерів було здійснено автоматичний перерахунок пенсій із врахуванням додаткового страхового стажу. За інформацією Пенсійного фонду, станом на 1 квітня 2024 року частка пенсіонерів, які отримують пенсію до 3 тисяч гривень, скоротилася до 26,84%.

Раніше ми розповідали, які доплати до пенсій очікують українських пенсіонерів після 65 років у 2025 році.

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