Украинцам объяснили, кто может получить пенсию за прошедшие годы

В Украине некоторые пенсионеры могут вернуть выплаты за три года. Речь идет о сохранении выплат при определенных условиях.

Об особенностях пенсионного обеспечения в отдельных случаях рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин. По его словам, пенсионные выплаты за три года можно вернуть, если лицо не получало пенсию в течение всего этого времени.

Отмечается, если пенсионер должен получать выплаты на карту, но в течение года не тратит эти средства и не производит никаких транзакций, то выплаты переведут на почту. В таком случае, если особо не забирает пенсию еще на 6 месяцев, выплаты останавливаются.

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В случае прекращения пенсии возобновить выплаты можно подав заявление о возобновлении в ПФУ. После восстановления гражданину выплачивают пенсию за прошедшее время, но не более чем через три года.

Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

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