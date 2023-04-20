Українцям пояснили, хто може отримати пенсію за минулі роки

В Україні деякі пенсіонери можуть повернути виплати за попередні три роки. Йдеться про збереження виплат за певних умов.

Про особливості пенсійного забезпечення в окремих випадках розповів експерт з пенсійних питань і Сергій Коробкін. За його словами, пенсійні виплати за три роки можна повернути, якщо особа не отримувала пенсію упродовж всього цього часу.

Зазначається, якщо пенсіонер має отримувати виплати на картку, але упродовж року не витрачає ці кошти та не здійснює жодних транзакцій, то виплати переведуть на пошту. У такому випадку, якщо особо не забирає пенсію упродовж ще 6 місяців, виплати зупиняються.

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У разі припинення пенсії, відновити виплати можна подавши заяву про відновлення до ПФУ. Після відновлення громадянину виплачують пенсію за минулий час, але не більше ніж за три роки.

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

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