Украинцев могут заставить вернуть субсидии: кого это касается

В Украине в новом году некоторые категории украинцев могут остаться без субсидий. В частности, это касается внутриперемещенных лиц (переселенцев).

В Минсоцполитики пообещали проводить проверки по месту жительства переселенцев: если же человек не проживает в месте, которое указал в документах, он рискует остаться без государственных выплат.

Между тем рядовых украинцев тоже могут лишить субсидий, более того – государственные пособия могут заставить вернуть.

Как сообщили в Пенсионном фонде, субсидии прекратят выплачивать при следующих условиях:

Если лицо скрывало доходы, превышающие указанные им для получения субсидии, и получало пособие.

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Если лицо имеет задолженность за коммунальные услуги и не платит его в течение трех месяцев и если долги за коммуналку превышают 340 тысяч гривен.

Если же нарушитель отказывается вернуть государству получение незаконным способом выплаты, то взыскание денег может состояться принудительным путем – организация, назначившая выплаты, может обратиться в суд с соответствующим иском.

Напомним, что многие украинцы получают субсидию для возмещения расходов на оплату коммуналки. Однако ее не всем насчитывают. UAportal рассказывает, какие категории граждан не могут получить субсидию.

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