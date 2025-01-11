Украинцы, которые имеют пенсию до 10 тыс. гривен смогут получить ежемесячную доплату: кого касается

Украинцы от 70 лет могут рассчитывать на доплату к пенсии по возрастной категории. Такая норма предусматривается Законом Украины "О пенсионном обеспечении".

Размер возрастной доплаты составляет:

300 гривен по достижении 70 лет;

456 гривен по достижении 75 лет;

570 гривен по достижении 80 лет.

Доплата к пенсии назначается автоматически на основе данных пенсионного фонда, и для ее получения не нужно подавать никаких заявлений. Однако эта надбавка не распространяется на всех пенсионеров от 70 лет – она доступна только тем, у кого размер пенсии не превышает 10 340,35 гривен.

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Следует отметить, что надбавку начисляют начиная с месяца, следующего после месяца достижения соответствующего возраста. Размер первой выплаты будет зависеть от количества оставшихся дней после даты рождения пенсионера.

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