Українці, які мають пенсію до 10 тис. гривень зможуть отримати щомісячну доплату: кого стосується

Українці віком від 70 років можуть розраховувати на доплату до пенсії за віковою категорією. Таку норму передбачає Закон України "Про пенсійне забезпечення".

Розмір вікової доплати складає:

300 гривень після досягнення 70 років;

456 гривень після досягнення 75 років;

570 гривень після досягнення 80 років.

Доплата до пенсії призначається автоматично на основі даних пенсійного фонду, і для її отримання не потрібно подавати жодних заяв. Однак ця надбавка не поширюється на всіх пенсіонерів віком від 70 років – вона доступна лише тим, у кого розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривень.

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Варто зазначити, що надбавку нараховують починаючи з місяця, який іде після місяця досягнення відповідного віку. Розмір першої виплати залежатиме від кількості днів, що залишилися після дати народження пенсіонера.

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