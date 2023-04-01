Украинцы смогут купить часть лекарства без рецепта: какие условия

В Украине 31 марта наблюдался настоящий ажиотаж в аптеках – украинцы скупали разнообразные препараты из-за решения Минздрава продавать рецептурные лекарства в аптеках с 1 апреля по бумажным и электронным предписаниям врачей.

Ситуацию с рецептами комментировали в Министерстве здравоохранения и даже развенчивали некоторые мифы о невозможности купить лекарства. Глава ведомства Виктор Ляшко в Фейсбуке отметил: с 1 апреля рецептурные препараты в аптеке можно будет получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

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Министр подчеркнул: "По электронным рецептам будут продаваться те лекарства, которые и раньше принадлежали к категории рецептурных". По его словам, единственное изменение состоит в том, что раньше отпуск этого лекарства происходил по бумажному рецепту, а теперь будет использоваться и электронный, что "значительно удобнее для всех - и врача, и пациента, и фармацевта".

Ляшко также сообщил, что во время переходного периода, "который будет точно действовать по меньшей мере до конца военного положения", возможно использование обоих вариантов рецепта.

"Пациент может сам выбрать, по какому рецепту ему удобнее приобрести лекарства в аптеке – электронным или бумажным", – добавил он. На сайте Кабмина в это время есть постановление, согласно которому украинцы смогут покупать в аптеках рецептурные препараты без рецепта до конца военного положения. Она была принята 7 мая 2022 года и действует до дня прекращения или отмены военного положения.

Как в Минздраве развенчивали мифы по ситуации с продажей лекарств.

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