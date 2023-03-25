Украинцы смогут платить меньше за пересылку посылок в Германию: когда это произойдет

Уже с 1 апреля украинцы будут меньше платить за пересылку посылок в Германию. Об этом сообщил национальный оператор почтовой связи "Укрпочта".

Отмечается, что тарифы снизятся на 60%. Новые тарифы станут доступны как украинцам, чьи родственники или друзья живут в этой стране, так и предпринимателям, продающим свои товары за границу.

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Какими будут новые тарифы:

Посылки весом до 3 кг – 13,7 доллара (около 500 грн)

Весом 7 кг – 21,6 доллара (около 750 грн).

Для легких отправлений (мелкие пакеты) – от 5,6 доллара (около 205 грн).

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"В эту стоимость кроме собственно международной перевозки, включена стоимость адресной доставки. Стоимость доставки посылки рассчитывается только за фактический вес без учета объемного веса. Отправить посылку можно из любого отделения Укрпочты с доставкой в любой населенный пункт Германии", – говорят в Укрпочте.

Оформить отправку можно в почтовых отделениях Укрпочты и личном онлайн-кабинете, а также с помощью мобильного приложения Укрпочты. Кстати, если оформить отправку онлайн, будет действовать дополнительная скидка в 3%.

Национальный оператор почтовой связи отметил, что по количеству отправлений из Украины Германия занимает третье место после США и Великобритании.

О тарифах Укрпочты на международные отправления можно узнать здесь.

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