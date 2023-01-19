Украинцы за 39 минут собрали более миллиона гривен на суперплаты инициации взрыва, чтобы дроны делали еще больше "бада-бум" врагу (видео)

Украинцы за 39 минут задонатили более миллиона гривен на производство 3000 плат инициации. Эти приборы помогут дрону-камикадзе гарантированно сделать "бада-бум" для кафиров.

Об этом сообщил Командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG Птицы Мадяра в своем Telegram-канале. В видео военный показал также схему работы плат.

По словам Мадяра, его группа делится с другими спецподразделениями и аэроразведчиками такими альтернативными вариантами инициации детонатора.

Эти платы, на которые собирали деньги, гарантируют стопроцентное воспаление. Военный объяснил, если на момент воспаления "спичка" была в детонаторе ВОГа, то была бы хорошая видеокартинка.

Видео дня

Мадяр отметил, что много сообщений было с оговоркой, что предоставленной информацией воспользуется враг. Однако он объяснил, что это невозможно.

"Самое ценное в той плате – программа, которая разработана теми ребятами. Она сурово защищена. Я передавал образцы для копирования купе программистов, инженеров, в ССО и другие – ни один не смог вскрыть. Новую написать можно, но это будет другой продукт. Займет время и испытания на чувствительность, прочее… Это враги могут и умеют без нас. А с нашей они разве ВОДЫ напьются", – подчеркнул Мадяр.

Детальнее о работе плат инициации – в видео.

Напомним, что украинские военные в Соледаре Донецкой области уничтожили состав БК оккупантов. По предварительной информации, в течение 16 января Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать четыре временных состава.

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