Укрепляет иммунитет и успокаивает нервную систему: врачи назвали 10 причин пить чай из бархатцев

Бархатцы не только украшают окружающую среду своей красотой, но и являются естественной защитой от вредителей для вашего сада. Запах этих цветов не нравится клопам, тлей, блошкам и даже колорадскому жуку. Более того, бархатцы помогают очищать почву от грибков, которые могут вызвать болезнь фузариоза.

Об этом пишет ТСН.

Эти цветы также известны своими лечебными свойствами и используются разными народами мира как природные средства лечения. Например, в Мексике их используют для облегчения ревматической боли, а в Индии – для лечения экземы.

Это растение происходит из Мексики и добралось до Европы после открытия Америки Колумбом.

Лечебные свойства бархатцев объясняются наличием в них эфирных масел и флавоноидов. Добавив несколько цветков к вашему чаю, вы можете насладиться полезным напитком, который поможет во многих ситуациях, включая повышение иммунитета, успокоение нервной системы, борьбу с бактериями и воспалениями, а также лечение проблем поджелудочной железы, диабета, желудочных заболеваний и многих других состояний.

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Ученый, кандидат биологических наук Светлана Машковская, рекомендует разные рецепты для приготовления чая из бархатцев и указывает на правила его приема в разных медицинских ситуациях.

В общем, бархатцы – это полезные растения с многочисленными лечебными свойствами, которые могут улучшить ваше здоровье.

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Чтобы приготовить полезный чай, цветки измельчают и заваривают кипятком.

При заболеваниях поджелудочной и диабета один цветок заваривают стаканом кипятка. Употреблять такой чай нужно по 1/4 стакана 4 раза в день. При обострении панкреатита рекомендуется пить настой по 1 столовой ложке каждые 2 часа.

Для лечения простуды столовую ложку сухих соцветий заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 2 часа, процеживают. Употребляют по 1-2 столовых ложки 3-4 раза в день до еды.

Против гельминтов столовую ложку сухих цветков заливают стаканом кипятка и настаивают ночью в термосе. Пьют в течение дня одинаковыми порциями.

Для мочегонного эффекта столовую ложку сухих цветков бархатцев, залитых стаканом кипятка, настаивают 30 минут. Употреблять по 2 столовых ложки 3-4 раза в день.

Для лечения заболеваний печени пять соцветий залейте литром воды, прокипятите в течение 3 минут на слабом огне. Процедите и употребляйте по 250 мл до еды утром и вечером. Пить не больше месяца, после чего нужно сделать недельный перерыв и повторите курс.

Для снижения артериального давления к цветкам бархатцев добавить цветки календулы, перечную мяту в равных пропорциях. Одну столовую ложку этой смеси залить стаканом кипятка и настаивать в течение 10-15 минут. Процедить, добавить 1 ч. л меда, выпить за 30 мин до еды.

Для лечения артрита 20-25 свежих соцветий заварить в 1 л воды, настаивать до охлаждения, процедить и отжать. Употреблять от 1 до 2,5 л в день вместо чая и воды.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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