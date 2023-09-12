Зміцнює імунітет та заспокоює нервову систему: лікарі назвали 10 причин пити чай з чорнобривців

Чорнобривці не тільки прикрашають навколишнє середовище своєю красою, але й є природним захистом від шкідників для вашого саду. Запах цих квітів не подобається клопам, попелицям, блішкам і навіть колорадському жуку. Більше того, чорнобривці допомагають очищати ґрунт від грибків, що можуть викликати хворобу фузаріоз.

Про це пише ТСН.

Ці квіти також відомі своїми лікувальними властивостями і використовуються різними народами світу як природні засоби лікування. Наприклад, в Мексиці їх використовують для полегшення ревматичного болю, а в Індії - для лікування екземи.

Ця рослина походить з Мексики і дісталася до Європи після відкриття Америки Колумбом.

Лікувальні властивості чорнобривців пояснюються наявністю в них ефірних олій та флавоноїдів. Додавши кілька квіток до вашого чаю, ви можете насолодитися корисним напоєм, який допоможе в багатьох ситуаціях, включаючи підвищення імунітету, заспокоєння нервової системи, боротьбу з бактеріями та запаленнями, а також лікування проблем підшлункової залози, діабету, шлункових захворювань і багатьох інших станів.

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Науковець, кандидат біологічних наук Світлана Машковська, рекомендує різні рецепти для приготування чаю з чорнобривців і вказує на правила його прийому в різних медичних ситуаціях.

В загальному, чорнобривці - це корисні рослини з численними лікувальними властивостями, які можуть поліпшити ваше здоров'я.

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Щоб приготувати корисний чай квітки подрібнюють та заварюють окропом.

При захворюваннях підшлункової та діабету одну квітку заварюють стаканом окропу. Вживати такий чай потрібно по 1/4 склянки 4 рази на день. Під час загострення панкреатиту рекомендовано пити настій по 1 столовій ложці кожні 2 години.

Для лікування застуди столову ложку сухих суцвіть заливають 1 склянкою окропу, настоюють 2 години, проціджують. Вживають по 1-2 столові ложки 3-4 рази на день до їжі.

Проти гельмінтів столову ложку сухих квіток заливають склянкою окропу й настоюють упродовж ночі в термосі. П’ють протягом дня однаковими порціями.

Для сечогінного ефекту столову ложку сухих квіток чорнобривців залитих склянкою окропу настоюють 30 хвилин. Вживати по 2 столові ложки 3-4 рази на день.

Для лікування захворювань печінки п'ять суцвіть залийте літром води, прокип’ятіть упродовж 3 хвилин на слабкому вогні. Процідіть і вживайте по 250 мл до їжі вранці та ввечері. Пити не більше як місяць, після чого потрібно зробити тижневу перерву й повторіть курс.

Для зниження артеріального тиску до квіток чорнобривців додати квітки календули, перцеву м’яту в рівних пропорціях. Одну столову ложку цієї суміші залити склянкою окропу й настоювати упродовж 10-15 хвилин. Процідити, додати 1 ч. л меду, випити за 30 хв до їжі.

Для лікування артриту 20-25 свіжих суцвіть заварити в 1 л води, настоювати до охолодження, процідити та віджати. Вживати від 1 до 2,5 л на день замість чаю і води.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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