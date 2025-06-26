Умеренные дожди практически по всей территории Украины: прогноз погоды на 27 июня.

Последние дни июня будут преимущественно теплыми, но нестабильными. Пятница, 27 июня, завершит неделю с новой волной дождей, охвативших большинство регионов, за исключением востока и Херсонщины.

Читайте также: Летняя жара и дожди на севере и в центре: прогноз погоды в Украине на 24 июня.

Об этом сообщает Укргидромицентр. Несмотря на осадки, температура останется летней: в центре и на юге ожидается до +33 градусов, а в других регионах несколько ниже, но все еще тепло.

Ранее мы говорили, что синоптики предупреждают, что жара и засуха могут уничтожить часть урожая в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!