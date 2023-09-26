Умеров прокомментировал слухи о смерти командующего ЧФ рф в Севастополе

Министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал вероятную смерть командующего российским Черноморским флотом Виктором Соколовым в Севастополе. По его словам, это стало бы хорошей новостью и свидетельством деоккупации украинской территории.

Глава Минобороны "не подтвердил и не опроверг" смерть. Об этом сообщает CNN.

"Он находится на наших временно оккупированных территориях... Его там вообще не должно быть. Поэтому если он погиб, это хорошая новость для всех, что мы продолжаем деоккупировать нашу территорию", – подчеркнул Умеров.

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Добавим, 25 сентября, украинские Силы специальных операций уточнили потери россиян в результате удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. В частности, было доложено о смерти Соколова.

26 сентября, Минобороны рф обнародовало кадры, на которых якобы Соколов принимает участие в заседании. В ССО добавили, что уточняют информацию о командующем Черноморском флоте.

Напомним, 22 сентября в Севастополе в оккупированном Крыму раздался взрыв в здании, где размещался штаб Черноморского флота рф. По данным российского Минобороны, потерь не было, только один военнослужащий пропал без вести.

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