В 2025 году ВНО не будет: Кабмин принял новое решение

Чем заменят ВНО в 2025 году - Кабмин принял решение не проводить ВНО в 2025 году

Верховная Рада Украины приняла важное решение о проведении внешнего независимого оценивания (ЗНО) в следующем учебном году. Законопроект №12053 был одобрен 258 голосами депутатов, что свидетельствует о консолидированной позиции парламентариев. Об этом пишет РБК.

Ключевые изменения в системе вступительной кампании:

Сохранение формата Национального мультипредметного теста (НМТ) Отмена государственной итоговой аттестации (ГНА) для учащихся 4, 9 и 11 классов Введение обновленной системы вступительных экзаменов

Структура вступительного тестирования будет включать четыре предмета:

Обязательные дисциплины:

Украинский язык

Математика

История Украины

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Дополнительный предмет по выбору абитуриента:

Иностранный язык

Биология

География

Физика

Химия

Украинская литература

Новый формат экзаменов предназначен для упростить вступительную кампанию и унифицировать подходы к оценке знаний абитуриентов. НМТ будет оставаться единственным инструментом для зачисления на бакалаврские программы высшего образования.

Законопроект направлен на оптимизацию образовательного процесса и создание прозрачной системы поступления в высшие учебные заведения.

Напомним, Кабмин изменил порядок оформления инвалидности.

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