В 2025 году ВНО не будет: Кабмин принял новое решение
В 2025 году ВНО не будет: Кабмин принял новое решение
Чем заменят ВНО в 2025 году - Кабмин принял решение не проводить ВНО в 2025 году
Верховная Рада Украины приняла важное решение о проведении внешнего независимого оценивания (ЗНО) в следующем учебном году. Законопроект №12053 был одобрен 258 голосами депутатов, что свидетельствует о консолидированной позиции парламентариев. Об этом пишет РБК.
Ключевые изменения в системе вступительной кампании:
- Сохранение формата Национального мультипредметного теста (НМТ)
- Отмена государственной итоговой аттестации (ГНА) для учащихся 4, 9 и 11 классов
- Введение обновленной системы вступительных экзаменов
Структура вступительного тестирования будет включать четыре предмета:
Обязательные дисциплины:
- Украинский язык
- Математика
- История Украины
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Дополнительный предмет по выбору абитуриента:
- Иностранный язык
- Биология
- География
- Физика
- Химия
- Украинская литература
Новый формат экзаменов предназначен для упростить вступительную кампанию и унифицировать подходы к оценке знаний абитуриентов. НМТ будет оставаться единственным инструментом для зачисления на бакалаврские программы высшего образования.
Законопроект направлен на оптимизацию образовательного процесса и создание прозрачной системы поступления в высшие учебные заведения.
Напомним, Кабмин изменил порядок оформления инвалидности.
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